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WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025

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Kursentwicklung 19.08.2026 22:34:39

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schließt in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schließt in der Gewinnzone

Der S&P 500 zeigte zum Handelsschluss eine positive Tendenz.

Zum Handelsende verbuchte der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 7 707,98 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 62,273 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,387 Prozent auf 7 721,53 Punkte an der Kurstafel, nach 7 691,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 743,93 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 700,07 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 457,69 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Stand von 7 353,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6 411,37 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,39 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Moderna (+ 176,97 Prozent auf 174,38 USD), Estée Lauder Companies (+ 16,30 Prozent auf 98,01 USD), Merck (+ 12,60 Prozent auf 152,20 USD), Alexandria Real Estate Equities (+ 10,27 Prozent auf 50,55 USD) und Marvell Technology (+ 9,85 Prozent auf 237,27 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Seagate Technology (-7,87 Prozent auf 832,56 USD), Western Digital (-6,87 Prozent auf 462,09 USD), Dell Technologies (-6,64 Prozent auf 437,55 USD), Lam Research (-6,33 Prozent auf 307,17 USD) und Keysight Technologies (-6,32 Prozent auf 319,45 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Moderna-Aktie aufweisen. 38 184 810 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,696 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,67 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alexandria Real Estate Equities Inc. 42,89 -0,42% Alexandria Real Estate Equities Inc.
Dell Technologies 370,05 -0,48% Dell Technologies
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) 83,24 14,31% Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
First Republic Bank 0,00 -33,33% First Republic Bank
Keysight Technologies Inc 270,95 -8,71% Keysight Technologies Inc
Lam Research Corp. 259,25 -1,26% Lam Research Corp.
Marvell Technology 196,40 -3,44% Marvell Technology
Merck Co. 128,36 -1,55% Merck Co.
Moderna Inc 134,12 -10,36% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 185,20 -0,41% NVIDIA Corp.
Seagate Technology 702,00 -1,13% Seagate Technology
Under Armour Inc. 4,47 -0,22% Under Armour Inc.
Western Digital Corp. 391,15 -1,14% Western Digital Corp.
Western Union Company 6,12 -0,46% Western Union Company

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S&P 500 7 707,98 0,21%

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