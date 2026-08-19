Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|Kursentwicklung
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19.08.2026 22:34:39
Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schließt in der Gewinnzone
Zum Handelsende verbuchte der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 7 707,98 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 62,273 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,387 Prozent auf 7 721,53 Punkte an der Kurstafel, nach 7 691,76 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 743,93 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 700,07 Zählern.
So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 457,69 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Stand von 7 353,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6 411,37 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,39 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Moderna (+ 176,97 Prozent auf 174,38 USD), Estée Lauder Companies (+ 16,30 Prozent auf 98,01 USD), Merck (+ 12,60 Prozent auf 152,20 USD), Alexandria Real Estate Equities (+ 10,27 Prozent auf 50,55 USD) und Marvell Technology (+ 9,85 Prozent auf 237,27 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Seagate Technology (-7,87 Prozent auf 832,56 USD), Western Digital (-6,87 Prozent auf 462,09 USD), Dell Technologies (-6,64 Prozent auf 437,55 USD), Lam Research (-6,33 Prozent auf 307,17 USD) und Keysight Technologies (-6,32 Prozent auf 319,45 USD) unter Druck.
S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Moderna-Aktie aufweisen. 38 184 810 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,696 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder
Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,67 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alexandria Real Estate Equities Inc.
|42,89
|-0,42%
|Dell Technologies
|370,05
|-0,48%
|Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
|83,24
|14,31%
|First Republic Bank
|0,00
|-33,33%
|Keysight Technologies Inc
|270,95
|-8,71%
|Lam Research Corp.
|259,25
|-1,26%
|Marvell Technology
|196,40
|-3,44%
|Merck Co.
|128,36
|-1,55%
|Moderna Inc
|134,12
|-10,36%
|NVIDIA Corp.
|185,20
|-0,41%
|Seagate Technology
|702,00
|-1,13%
|Under Armour Inc.
|4,47
|-0,22%
|Western Digital Corp.
|391,15
|-1,14%
|Western Union Company
|6,12
|-0,46%
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|S&P 500
|7 707,98
|0,21%