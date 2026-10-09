Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
|NYSE-Handel im Blick
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09.10.2026 20:04:16
Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt nachmittags
Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,58 Prozent stärker bei 7 810,02 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 65,026 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,254 Prozent auf 7 785,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7 765,36 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 779,34 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 813,33 Zähler.
S&P 500-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 1,02 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 7 636,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 543,64 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Stand von 6 735,11 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13,87 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.
Tops und Flops im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Crown Castle (+ 12,48 Prozent auf 77,49 USD), Humana (+ 11,90 Prozent auf 433,19 USD), Moderna (+ 11,84 Prozent auf 220,33 USD), American Tower (+ 7,56 Prozent auf 179,34 USD) und Datadog A (+ 6,69 Prozent auf 292,11 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen T-Mobile US (-13,17 Prozent auf 148,74 USD), Verizon (-11,25 Prozent auf 41,14 USD), AT&T (-11,10 Prozent auf 22,11 USD), HP (-6,60 Prozent auf 30,30 USD) und Charter A (-6,54 Prozent auf 102,50 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT&T-Aktie. 14 101 891 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,099 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|American Tower Corp.
|161,95
|9,13%
|AT&T Inc. (AT & T Inc.)
|19,74
|-10,85%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|92,31
|-5,32%
|Crown Castle Corp
|70,50
|15,57%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|262,00
|7,60%
|First Republic Bank
|0,00
|225,00%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|26,82
|-7,20%
|Humana Inc.
|398,00
|15,70%
|Medtronic PLC
|78,84
|0,23%
|Moderna Inc
|200,55
|15,26%
|NVIDIA Corp.
|204,95
|-0,27%
|T-Mobile US
|132,06
|-13,47%
|Verizon Inc.
|37,04
|-10,34%
|Western Union Company
|5,46
|-2,78%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 811,54
|0,59%
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