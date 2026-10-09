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NYSE-Handel im Blick 09.10.2026 20:04:16

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt nachmittags

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt nachmittags

Der S&P 500 steigt am Freitag.

Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,58 Prozent stärker bei 7 810,02 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 65,026 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,254 Prozent auf 7 785,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7 765,36 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 779,34 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 813,33 Zähler.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 1,02 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 7 636,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 543,64 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Stand von 6 735,11 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13,87 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Crown Castle (+ 12,48 Prozent auf 77,49 USD), Humana (+ 11,90 Prozent auf 433,19 USD), Moderna (+ 11,84 Prozent auf 220,33 USD), American Tower (+ 7,56 Prozent auf 179,34 USD) und Datadog A (+ 6,69 Prozent auf 292,11 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen T-Mobile US (-13,17 Prozent auf 148,74 USD), Verizon (-11,25 Prozent auf 41,14 USD), AT&T (-11,10 Prozent auf 22,11 USD), HP (-6,60 Prozent auf 30,30 USD) und Charter A (-6,54 Prozent auf 102,50 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT&T-Aktie. 14 101 891 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,099 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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American Tower Corp. 161,95 9,13% American Tower Corp.
AT&T Inc. (AT & T Inc.) 19,74 -10,85% AT&T Inc. (AT & T Inc.)
Charter Inc (A) (Charter Communications) 92,31 -5,32% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Crown Castle Corp 70,50 15,57% Crown Castle Corp
Datadog Inc Registered Shs -A- 262,00 7,60% Datadog Inc Registered Shs -A-
First Republic Bank 0,00 225,00% First Republic Bank
HP Inc (ex Hewlett-Packard) 26,82 -7,20% HP Inc (ex Hewlett-Packard)
Humana Inc. 398,00 15,70% Humana Inc.
Medtronic PLC 78,84 0,23% Medtronic PLC
Moderna Inc 200,55 15,26% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 204,95 -0,27% NVIDIA Corp.
T-Mobile US 132,06 -13,47% T-Mobile US
Verizon Inc. 37,04 -10,34% Verizon Inc.
Western Union Company 5,46 -2,78% Western Union Company

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S&P 500 7 811,54 0,59%

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