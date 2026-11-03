S&P 500
|
7 682,43
|
113,51
|
1,50 %
|Index-Performance im Fokus
|
03.11.2026 16:01:47
Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels freundlich
Um 15:59 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,26 Prozent auf 7 561,19 Punkte an. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,450 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,112 Prozent auf 7 549,87 Punkte an der Kurstafel, nach 7 541,40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 7 570,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 545,39 Punkten verzeichnete.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 7 722,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 600,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 851,97 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,25 Prozent zu Buche. Bei 7 844,52 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell PerkinElmer (+ 11,72 Prozent auf 169,36 USD), Bloom Energy (+ 11,46 Prozent auf 218,75 USD), Fiserv (+ 9,05 Prozent auf 56,63 USD), Flex (+ 7,30 Prozent auf 90,35 USD) und Sandisk (+ 7,24 Prozent auf 1 152,92 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Gartner (-18,39 Prozent auf 191,99 USD), Zebra Technologies (-8,91 Prozent auf 328,97 USD), Ball (-6,65 Prozent auf 63,54 USD), Leidos (-6,49 Prozent auf 134,81 USD) und DXC Technology (-5,42 Prozent auf 13,96 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 4 984 364 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|314,05
|5,90%
|Ball Corp.
|58,50
|3,39%
|Bloom Energy
|173,00
|-9,14%
|DXC Technology
|13,30
|7,95%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Fiserv Inc.
|55,00
|5,97%
|Flex Ltd Registered Shs
|77,44
|-1,30%
|Fox Corp B
|54,50
|2,83%
|Gartner Inc.
|188,90
|2,80%
|Intel Corp.
|51,09
|-5,21%
|Leidos Holdings Inc
|118,60
|-1,00%
|PerkinElmer Inc.
|139,85
|-4,73%
|Sandisk Corp
|910,00
|-9,00%
|Western Union Company
|5,75
|3,72%
|Zebra Technologies Corp.
|295,00
|0,68%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 679,02
|1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: Dow stärker -- ATX und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch deutlich in Grün. Der Dow verzeichnet einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.