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Index-Performance im Fokus 03.11.2026 16:01:47

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels freundlich

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels freundlich

Der S&P 500 bleibt auch am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 15:59 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,26 Prozent auf 7 561,19 Punkte an. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,450 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,112 Prozent auf 7 549,87 Punkte an der Kurstafel, nach 7 541,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 7 570,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 545,39 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 7 722,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 600,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 851,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,25 Prozent zu Buche. Bei 7 844,52 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell PerkinElmer (+ 11,72 Prozent auf 169,36 USD), Bloom Energy (+ 11,46 Prozent auf 218,75 USD), Fiserv (+ 9,05 Prozent auf 56,63 USD), Flex (+ 7,30 Prozent auf 90,35 USD) und Sandisk (+ 7,24 Prozent auf 1 152,92 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Gartner (-18,39 Prozent auf 191,99 USD), Zebra Technologies (-8,91 Prozent auf 328,97 USD), Ball (-6,65 Prozent auf 63,54 USD), Leidos (-6,49 Prozent auf 134,81 USD) und DXC Technology (-5,42 Prozent auf 13,96 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 4 984 364 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Apple Inc. 314,05 5,90% Apple Inc.
Ball Corp. 58,50 3,39% Ball Corp.
Bloom Energy 173,00 -9,14% Bloom Energy
DXC Technology 13,30 7,95% DXC Technology
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Fiserv Inc. 55,00 5,97% Fiserv Inc.
Flex Ltd Registered Shs 77,44 -1,30% Flex Ltd Registered Shs
Fox Corp B 54,50 2,83% Fox Corp B
Gartner Inc. 188,90 2,80% Gartner Inc.
Intel Corp. 51,09 -5,21% Intel Corp.
Leidos Holdings Inc 118,60 -1,00% Leidos Holdings Inc
PerkinElmer Inc. 139,85 -4,73% PerkinElmer Inc.
Sandisk Corp 910,00 -9,00% Sandisk Corp
Western Union Company 5,75 3,72% Western Union Company
Zebra Technologies Corp. 295,00 0,68% Zebra Technologies Corp.

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