Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,02 Prozent auf 49 712,52 Punkte nach oben. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,973 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,313 Prozent auf 49 549,07 Punkte an der Kurstafel, nach 49 704,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 49 739,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 49 307,66 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 47 916,57 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 12.02.2026, den Stand von 49 451,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wurde der Dow Jones mit 42 410,10 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,75 Prozent aufwärts. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 2,26 Prozent auf 393,11 USD), Walmart (+ 2,22 Prozent auf 130,42 USD), Amgen (+ 2,00 Prozent auf 336,17 USD), Johnson Johnson (+ 1,98 Prozent auf 225,82 USD) und Merck (+ 1,91 Prozent auf 113,40 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-2,81 Prozent auf 172,51 USD), Caterpillar (-2,37 Prozent auf 904,82 USD), Amazon (-1,73 Prozent auf 264,33 USD), Boeing (-1,72 Prozent auf 234,11 USD) und IBM (-1,55 Prozent auf 220,08 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 838 810 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,450 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,97 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at