Am Montag springt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 3,16 Prozent auf 49 669,77 Punkte an. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 23,168 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,92 Prozent stärker bei 49 071,82 Punkten in den Handel, nach 48 147,33 Punkten am Vortag.

Bei 49 810,26 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 49 033,31 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 52 215,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 53 277,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 46 245,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,66 Prozent zu Buche. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 31,01 Prozent auf 164,46 USD), Caterpillar (+ 6,97 Prozent auf 546,03 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 6,41 Prozent auf 280,93 USD), Cisco (+ 6,06 Prozent auf 96,13 USD) und Amazon (+ 4,48 Prozent auf 257,87 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-1,78 Prozent auf 333,79 USD), Coca-Cola (-1,12 Prozent auf 95,90 USD), Chevron (-0,61 Prozent auf 207,10 USD), Johnson Johnson (+ 0,03 Prozent auf 270,56 USD) und Procter Gamble (+ 0,38 Prozent auf 170,02 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 126 784 997 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,524 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,78 erwartet. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at