Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 mittags

Heute wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Um 18:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,49 Prozent höher bei 25 643,21 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,064 Prozent schwächer bei 25 501,91 Punkten in den Handel, nach 25 518,35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25 709,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 435,02 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,94 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 587,83 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25 097,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 21 900,93 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1,73 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 25 873,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Fortinet (+ 7,16 Prozent auf 83,18 USD), CSX (+ 4,84 Prozent auf 37,51 USD), Microsoft (+ 3,86 Prozent auf 468,55 USD), Netflix (+ 3,12 Prozent auf 86,15 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,00 Prozent auf 261,34 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Intel (-16,36 Prozent auf 45,44 USD), Marvell Technology (-2,96 Prozent auf 80,64 USD), ON Semiconductor (-2,41 Prozent auf 61,55 USD), Exelon (-2,26 Prozent auf 43,59 USD) und DexCom (-2,19 Prozent auf 72,30 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 30 740 961 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,795 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,33 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at