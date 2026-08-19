Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Dow Jones-Performance im Blick
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19.08.2026 20:03:48
Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittwochnachmittag
Am Mittwoch klettert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,25 Prozent auf 53 478,03 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24,773 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,021 Prozent auf 53 354,43 Punkte an der Kurstafel, nach 53 343,40 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Dow Jones betrug 53 399,53 Punkte, das Tageshoch hingegen 53 710,06 Zähler.
Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,345 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, stand der Dow Jones bei 52 146,42 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 19.05.2026, mit 49 363,88 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 922,27 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 10,53 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Zählern.
Die Tops und Flops im Dow Jones
Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 12,01 Prozent auf 151,40 USD), Salesforce (+ 4,84 Prozent auf 205,64 USD), Amgen (+ 3,15 Prozent auf 438,67 USD), Sherwin-Williams (+ 2,43 Prozent auf 353,66 USD) und Walt Disney (+ 2,25 Prozent auf 106,29 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Caterpillar (-3,66 Prozent auf 810,09 USD), Goldman Sachs (-1,88 Prozent auf 1 020,95 USD), JPMorgan Chase (-1,81 Prozent auf 356,66 USD), Honeywell Technologies (-1,73 Prozent auf 223,77 USD) und Boeing (-0,91 Prozent auf 221,02 USD).
Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 10 649 965 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,696 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,80 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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