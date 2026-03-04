Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags

Am Mittwoch erhöht sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,58 Prozent auf 48 781,07 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,652 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,017 Prozent tiefer bei 48 493,11 Punkten in den Handel, nach 48 501,27 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 48 854,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 48 354,37 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,027 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 501,30 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 04.12.2025, einen Wert von 47 850,94 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 04.03.2025, mit 42 520,99 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,824 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50 512,79 Punkten. Bei 47 626,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 3,65 Prozent auf 216,34 USD), NVIDIA (+ 2,04 Prozent auf 183,73 USD), Cisco (+ 2,03) Prozent auf 80,56 USD), IBM (+ 1,93 Prozent auf 250,02 USD) und Caterpillar (+ 1,58 Prozent auf 733,59 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Chevron (-1,81 Prozent auf 185,35 USD), Coca-Cola (-1,35 Prozent auf 78,27 USD), Procter Gamble (-1,22 Prozent auf 157,77 USD), Nike (-0,74 Prozent auf 58,95 USD) und JPMorgan Chase (-0,57 Prozent auf 298,55 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19 279 546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,815 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,36 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,53 Prozent, die höchste im Index.

