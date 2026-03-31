Freundlicher Handel in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 hält am Dienstagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 1,72 Prozent stärker bei 23 347,91 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,11 Prozent auf 23 208,00 Punkte an der Kurstafel, nach 22 953,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23 381,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 205,21 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 24 960,04 Punkten. Der NASDAQ 100 wies am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, einen Stand von 25 249,85 Punkten auf. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 19 278,45 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,37 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26 165,08 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Marvell Technology (+ 7,38 Prozent auf 94,29 USD), Arm (+ 5,46 Prozent auf 144,44 USD), ON Semiconductor (+ 4,69 Prozent auf 58,27 USD), Lam Research (+ 3,69 Prozent auf 207,31 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,61 Prozent auf 555,74 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Constellation Energy (-5,80 Prozent auf 281,30 USD), Biogen (-4,08 Prozent auf 179,92 USD), Micron Technology (-1,59 Prozent auf 316,68 USD), PayPal (-1,24 Prozent auf 38,65 EUR) und Intuit (-0,79 Prozent auf 425,62 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 624 675 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,549 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at