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19.11.2026 12:27:04
Freundlicher Handel in Paris: Anleger lassen CAC 40 mittags steigen
Um 12:09 Uhr springt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,29 Prozent auf 8 170,42 Punkte an. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,459 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,576 Prozent stärker bei 8 193,76 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 146,83 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 164,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 200,11 Punkten.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 2,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, notierte der CAC 40 bei 7 868,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 501,91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der CAC 40 mit 7 953,77 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,302 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten verzeichnet.
Die teuersten CAC 40-Unternehmen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 179 916 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,421 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick
Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,85 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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