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Kursentwicklung im Fokus 06.08.2026 09:28:46

Freundlicher Handel in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Start steigen

Freundlicher Handel in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Start steigen

Der CAC 40 setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,69 Prozent fester bei 8 729,44 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,527 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,598 Prozent höher bei 8 721,14 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 669,30 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 8 732,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 715,84 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 1,90 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 8 479,87 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 8 299,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7 635,03 Punkten berechnet.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,52 Prozent zu. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 732,17 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 31 574 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 238,569 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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