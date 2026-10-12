Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 am Mittag mit grünem Vorzeichen

Kaum verändert zeigt sich der CAC 40 am Montag.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,11 Prozent stärker bei 7 811,97 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,332 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,300 Prozent höher bei 7 826,73 Punkten, nach 7 803,33 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 807,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 850,33 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 8 179,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der CAC 40 auf 8 338,97 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der CAC 40 auf 7 918,00 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 4,68 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 100 260 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 202,513 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,10 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at