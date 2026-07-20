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CAC 40-Performance im Blick 20.07.2026 12:26:36

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 am Mittag stärker

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 am Mittag stärker

Der CAC 40 steigt am Mittag.

Am Montag klettert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,28 Prozent auf 8 361,87 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,451 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,269 Prozent auf 8 316,38 Punkte an der Kurstafel, nach 8 338,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 372,59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 316,38 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der CAC 40 8 421,14 Punkte auf. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 8 331,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 7 822,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,03 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 57 377 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 244,368 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Die SRTeleperformance-Aktie hat mit 4,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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