Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Index im Blick
|
18.03.2026 12:26:59
Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag im Plus
Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,99 Prozent stärker bei 8 053,16 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,349 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,432 Prozent auf 8 008,93 Punkte an der Kurstafel, nach 7 974,49 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 064,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 008,93 Einheiten.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 1,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 429,03 Punkte. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 150,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wurde der CAC 40 auf 8 114,57 Punkte taxiert.
Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,73 Prozent nach. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 768,11 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 90 383 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 234,421 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,16 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,72 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Worldline SA
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
10:04
|CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Worldline SA-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.03.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
18.03.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 verliert (finanzen.at)
|
18.03.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
18.03.26