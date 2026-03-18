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Index im Blick 18.03.2026 12:26:59

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag im Plus

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag im Plus

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,99 Prozent stärker bei 8 053,16 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,349 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,432 Prozent auf 8 008,93 Punkte an der Kurstafel, nach 7 974,49 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 064,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 008,93 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 1,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 429,03 Punkte. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 150,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wurde der CAC 40 auf 8 114,57 Punkte taxiert.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,73 Prozent nach. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 768,11 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 90 383 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 234,421 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,16 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,72 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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