Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 am Montagnachmittag stärker

Am Montag zeigen sich die Börsianer in Paris optimistisch.

Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,27 Prozent stärker bei 8 361,08 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,448 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,388 Prozent auf 8 306,64 Punkte an der Kurstafel, nach 8 338,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 306,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 361,43 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, mit 8 350,87 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 235,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 829,29 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,02 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 266 357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 241,801 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,90 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at