Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Freitagshandel im Plus

Am fünften Tag der Woche geht es für den CAC 40 erneut nach oben.

Am Freitag legt der CAC 40 um 09:10 Uhr via Euronext um 0,50 Prozent auf 8 440,93 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,522 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,517 Prozent auf 8 442,18 Punkte an der Kurstafel, nach 8 398,78 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 447,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 431,69 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1,42 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 20.01.2026, den Stand von 8 062,58 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 20.11.2025, mit 7 981,07 Punkten bewertet. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 8 122,58 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,00 Prozent. Bei 8 447,61 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 30 380 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 265,023 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

