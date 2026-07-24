Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone

Das macht der CAC 40 am Freitagmorgen.

Am Freitag steht der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,05 Prozent im Plus bei 8 303,28 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,474 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,174 Prozent auf 8 284,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8 299,09 Punkten am Vortag.

Bei 8 305,85 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 278,64 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,158 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der CAC 40 8 385,49 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 157,82 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.07.2025, den Wert von 7 818,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,32 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 11 103 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,953 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Die SRTeleperformance-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at