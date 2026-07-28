Freundlicher Handel in Paris: CAC 40-Börsianer greifen nachmittags zu

Um 15:41 Uhr springt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,16 Prozent auf 8 419,70 Punkte an. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,448 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,488 Prozent fester bei 8 447,09 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 406,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 472,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 400,33 Punkten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, notierte der CAC 40 bei 8 384,87 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 8 104,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 800,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,74 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 228 363 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 227,882 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at