CAC 40 im Fokus 05.12.2025 12:26:48

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zu

Der CAC 40 notiert am Freitag im Plus.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,45 Prozent höher bei 8 158,83 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,453 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,321 Prozent auf 8 148,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 122,03 Punkten am Vortag.

Bei 8 130,83 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 160,71 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,996 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, stand der CAC 40 bei 8 074,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 674,78 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, bei 7 330,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 10,35 Prozent zu. 8 314,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern verzeichnet.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 139 147 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 311,133 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

2025 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 196,74 -0,30% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,50 0,52% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 21,45 -0,92% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 627,90 -0,73% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 10,37 1,39% Stellantis
Worldline SA 1,30 -9,72% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 114,74 -0,09%

