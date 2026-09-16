Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|CAC 40-Performance
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16.09.2026 12:26:53
Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 fester
Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,32 Prozent fester bei 8 116,45 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,438 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,189 Prozent auf 8 105,54 Punkte an der Kurstafel, nach 8 090,28 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 8 121,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 088,13 Punkten lag.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,199 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 636,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 447,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, notierte der CAC 40 bei 7 818,22 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,961 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 231 070 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 205,341 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,94 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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