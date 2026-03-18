SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|CAC 40-Performance im Blick
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18.03.2026 09:29:06
Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 klettert zum Start des Mittwochshandels
Um 09:11 Uhr legt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,69 Prozent auf 8 029,90 Punkte zu. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,349 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,432 Prozent fester bei 8 008,93 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 974,49 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 008,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 035,41 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, stand der CAC 40 bei 8 429,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 150,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, stand der CAC 40 noch bei 8 114,57 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 2,02 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 768,11 Punkten verzeichnet.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 15 799 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 234,421 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
KGV und Dividende der CAC 40-Werte
Die Worldline SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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