Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|CAC 40-Performance im Fokus
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11.08.2026 15:58:30
Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 mit Zuschlägen
Um 15:42 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,17 Prozent nach oben auf 8 740,98 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,542 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,004 Prozent fester bei 8 726,39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 726,03 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 741,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 698,86 Einheiten.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 8 338,97 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Wert von 8 056,38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 698,52 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 436 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 236,109 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick
Die Renault-Aktie weist mit 4,61 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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