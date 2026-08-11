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CAC 40-Performance im Fokus 11.08.2026 15:58:30

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 mit Zuschlägen

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 mit Zuschlägen

CAC 40-Handel aktuell.

Um 15:42 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,17 Prozent nach oben auf 8 740,98 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,542 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,004 Prozent fester bei 8 726,39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 726,03 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 741,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 698,86 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 8 338,97 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Wert von 8 056,38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 698,52 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 436 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 236,109 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie weist mit 4,61 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Renault S.A. 28,57 0,49% Renault S.A.
Stellantis 4,72 -2,29% Stellantis

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