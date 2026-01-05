Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 notiert zum Ende des Montagshandels im Plus

Der CAC 40 stieg im Euronext-Handel schlussendlich um 0,20 Prozent auf 8 211,50 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,478 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,634 Prozent auf 8 247,16 Punkte an der Kurstafel, nach 8 195,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 253,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 174,44 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 114,74 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der CAC 40 8 081,54 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 282,22 Punkten auf.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 254 867 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 316,810 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,32 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at