Marktbericht 29.12.2025 15:59:20

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Aktuell zeigen sich die Anleger in Paris zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,26 Prozent fester bei 8 124,89 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,450 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,296 Prozent auf 8 127,59 Punkte an der Kurstafel, nach 8 103,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 8 132,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 087,48 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 122,71 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 29.09.2025, den Wert von 7 880,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, den Stand von 7 355,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 9,89 Prozent. Bei 8 314,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 71 148 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 312,022 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Die Worldline SA-Aktie hat mit 2,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,32 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

22.12.25 Airbus Outperform Bernstein Research
18.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
16.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
10.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 195,18 -0,56% Airbus SE
Carrefour S.A. 14,20 -0,94% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 22,30 0,59% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 632,80 1,18% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 9,38 -0,20% Stellantis
Worldline SA 1,61 7,51% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 108,10 0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX wenig bewegt -- US-Börsen etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendiert zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

