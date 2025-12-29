Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Um 15:42 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,26 Prozent fester bei 8 124,89 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,450 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,296 Prozent auf 8 127,59 Punkte an der Kurstafel, nach 8 103,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 8 132,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 087,48 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 122,71 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 29.09.2025, den Wert von 7 880,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, den Stand von 7 355,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 9,89 Prozent. Bei 8 314,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 71 148 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 312,022 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Die Worldline SA-Aktie hat mit 2,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,32 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at