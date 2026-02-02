Stellantis Aktie

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

CAC 40-Kursentwicklung 02.02.2026 12:27:30

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich fester

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Paris zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,31 Prozent höher bei 8 151,77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,443 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,512 Prozent schwächer bei 8 084,91 Punkten, nach 8 126,53 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 080,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 8 151,77 Einheiten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 02.01.2026, den Wert von 8 195,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 8 121,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, mit 7 950,17 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,530 Prozent nach. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 59 378 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 271,476 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,97 zu Buche schlagen. Mit 8,13 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SRTeleperformance-Aktie an.

