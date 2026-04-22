LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Performance im Blick
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22.04.2026 09:29:13
Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart fester
Am Mittwoch geht es im CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,16 Prozent auf 8 249,13 Punkte aufwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,432 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,379 Prozent auf 8 266,91 Punkte an der Kurstafel, nach 8 235,72 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8 248,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 266,91 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,778 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der CAC 40 7 665,62 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 148,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, lag der CAC 40 bei 7 326,47 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,658 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 16 287 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 243,505 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
Die SRTeleperformance-Aktie weist mit 4,05 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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