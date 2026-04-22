Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart fester

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den CAC 40 auch am dritten Tag der Woche aufwärts.

Am Mittwoch geht es im CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,16 Prozent auf 8 249,13 Punkte aufwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,432 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,379 Prozent auf 8 266,91 Punkte an der Kurstafel, nach 8 235,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8 248,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 266,91 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,778 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der CAC 40 7 665,62 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 148,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, lag der CAC 40 bei 7 326,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,658 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 16 287 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 243,505 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Die SRTeleperformance-Aktie weist mit 4,05 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at