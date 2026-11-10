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CAC 40-Performance im Fokus 10.11.2026 17:58:47

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich freundlich

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich freundlich

Der CAC 40 zeigte am Dienstagabend eine positive Tendenz.

Zum Handelsende tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,55 Prozent stärker bei 8 278,59 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,450 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,884 Prozent auf 8 306,10 Punkte an der Kurstafel, nach 8 233,30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 278,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 337,59 Punkten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Wert von 7 803,33 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 8 726,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 055,51 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,02 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 440 731 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 239,256 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,83 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Carrefour-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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