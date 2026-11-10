CAC 40
|
8 306,58
|
27,99
|
0,34 %
|CAC 40-Performance im Fokus
|
10.11.2026 17:58:47
Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich freundlich
Zum Handelsende tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,55 Prozent stärker bei 8 278,59 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,450 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,884 Prozent auf 8 306,10 Punkte an der Kurstafel, nach 8 233,30 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 278,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 337,59 Punkten.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Wert von 7 803,33 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 8 726,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 055,51 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,02 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 440 731 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 239,256 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel
Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,83 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Carrefour-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|208,90
|-0,45%
|Carrefour S.A.
|14,02
|0,47%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|444,45
|-0,51%
|Pernod Ricard S.A.
|71,32
|-1,19%
|Renault S.A.
|29,24
|-1,42%
|Stellantis
|3,78
|-1,09%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 308,34
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Mittwochshandel freundlich -- DAX bleibt in Schlagdistanz zu Rekordhoch -- Mehrheitlich Gewinne in Asien - Hang Seng verliert gegen den Trend
Der heimische Aktienmarkt erlebt einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt kann ebenfalls Gewinne einfahren. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Gewinne zu sehen.