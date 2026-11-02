Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
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02.11.2026 17:58:45
Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 steigt letztendlich
Am Montag legte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss um 0,98 Prozent auf 8 047,69 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,392 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,132 Prozent auf 7 958,89 Punkte an der Kurstafel, nach 7 969,42 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 7 944,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 054,23 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 02.10.2026, einen Stand von 7 897,19 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 8 509,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der CAC 40 auf 8 121,07 Punkte taxiert.
Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,80 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern registriert.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 365 433 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 232,421 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,70 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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