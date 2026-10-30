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Kursverlauf 30.10.2026 12:26:50

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 steigt mittags

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 steigt mittags

Das macht der CAC 40.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,24 Prozent höher bei 7 989,50 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,365 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,048 Prozent höher bei 7 973,86 Punkten, nach 7 970,00 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7 957,61 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 992,00 Zähler.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 2,21 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der CAC 40 mit 7 964,51 Punkten berechnet. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 8 485,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 157,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 2,51 Prozent ein. Bei 8 755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 144 983 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,798 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,77 erwartet. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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