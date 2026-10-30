Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Kursverlauf
|
30.10.2026 12:26:50
Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 steigt mittags
Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,24 Prozent höher bei 7 989,50 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,365 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,048 Prozent höher bei 7 973,86 Punkten, nach 7 970,00 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 7 957,61 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 992,00 Zähler.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 2,21 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der CAC 40 mit 7 964,51 Punkten berechnet. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 8 485,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 157,29 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 2,51 Prozent ein. Bei 8 755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 144 983 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,798 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,77 erwartet. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Renault S.A.
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Paris in Grün: So steht der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 steigt mittags (finanzen.at)
|
30.10.26
|Euronext-Handel CAC 40 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
29.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
29.10.26
|Renault-Aktie klettert dennoch: Erlöse wachsen kaum noch (dpa-AFX)
|
29.10.26
|ROUNDUP: Renault steigert Umsatz im scharfen Wettbewerb leicht - Aktie zieht an (dpa-AFX)
Analysen zu Renault S.A.
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|191,48
|-2,37%
|Carrefour S.A.
|13,10
|0,54%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|434,75
|2,89%
|Pernod Ricard S.A.
|67,68
|3,49%
|Renault S.A.
|27,59
|-1,81%
|Stellantis
|4,14
|-1,50%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 969,42
|-0,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.