04.02.2026 17:58:53
Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsende Gewinne
Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 1,01 Prozent fester bei 8 262,16 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,455 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,495 Prozent fester bei 8 219,96 Punkten, nach 8 179,50 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 298,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 203,27 Zählern.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 2,19 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 195,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 067,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 906,40 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 0,817 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Zählern markiert.
Die teuersten CAC 40-Unternehmen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 323 977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 267,207 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der CAC 40-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,85 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,88 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
