LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Euronext-Handel im Fokus
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02.07.2026 17:58:45
Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind
Schlussendlich notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,84 Prozent stärker bei 8 474,86 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,458 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,718 Prozent leichter bei 8 343,65 Punkten in den Handel, nach 8 403,99 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 503,24 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 342,26 Zählern.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 209,09 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7 962,39 Punkte. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, wies der CAC 40 7 738,42 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,41 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 815 940 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 238,938 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,75 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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