LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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CAC 40-Kursentwicklung 16.04.2026 09:29:00

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Kursplus

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Kursplus

Der CAC 40 hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr legt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,19 Prozent auf 8 289,97 Punkte zu. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,443 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 286,50 Zählern und damit 0,144 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 274,57 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 294,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 281,55 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 1,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7 935,97 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 8 258,94 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 16.04.2025, mit 7 329,97 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,16 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 400 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 238,987 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,90 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,32 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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14.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
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