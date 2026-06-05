Freundlicher Handel in Paris: Das macht der CAC 40 am Freitagmittag

Um 12:10 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,36 Prozent nach oben auf 8 273,82 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,388 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,253 Prozent höher bei 8 265,13 Punkten, nach 8 244,29 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 288,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 236,79 Punkten lag.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 1,26 Prozent zu. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 05.05.2026, den Stand von 8 062,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 045,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 790,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,959 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 63 685 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 227,897 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Die Renault-Aktie hat mit 4,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at