Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Index im Fokus
|
17.09.2026 15:58:51
Freundlicher Handel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags
Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,49 Prozent höher bei 8 180,59 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,427 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,447 Prozent höher bei 8 176,99 Punkten, nach 8 140,59 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 142,16 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 209,67 Zählern.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,590 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 579,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der CAC 40 bei 8 430,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 786,98 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 0,178 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 376 805 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 202,513 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,71 zu Buche schlagen. Mit 7,91 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
12:26
|Minuszeichen in Paris: Das macht der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
07:29
|Stellantis droht in Kanada Streik wegen eines möglichen Werks-Verkaufs (Dow Jones)
|
17.09.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,40
|0,81%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|377,30
|-0,11%
|Pernod Ricard S.A.
|59,86
|-0,76%
|Renault S.A.
|28,13
|-2,50%
|Stellantis
|4,34
|-1,30%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 125,34
|-0,75%