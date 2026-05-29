Freundlicher Handel in Paris: So steht der CAC 40 am Freitagmittag

Am Freitagmittag zeigen sich die Börsianer in Paris optimistisch.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,84 Prozent fester bei 8 257,99 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,414 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,436 Prozent auf 8 224,61 Punkte an der Kurstafel, nach 8 188,87 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 286,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 216,71 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,886 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 072,13 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 8 580,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 779,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,766 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 108 503 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239,321 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,51 erwartet. Mit 7,58 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at