Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Entwicklung 29.05.2026 12:27:20

Freundlicher Handel in Paris: So steht der CAC 40 am Freitagmittag

Freundlicher Handel in Paris: So steht der CAC 40 am Freitagmittag

Am Freitagmittag zeigen sich die Börsianer in Paris optimistisch.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,84 Prozent fester bei 8 257,99 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,414 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,436 Prozent auf 8 224,61 Punkte an der Kurstafel, nach 8 188,87 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 286,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 216,71 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,886 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 072,13 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 8 580,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 779,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,766 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 108 503 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239,321 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,51 erwartet. Mit 7,58 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
26.05.26 Airbus Overweight Barclays Capital
13.05.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.05.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 179,44 0,96% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 475,80 -1,37% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Renault S.A. 29,38 -0,20% Renault S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 62,60 3,95% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,84 0,00% Stellantis
Worldline SA 0,35 2,43% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 183,34 -0,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17:22 Mai 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
16:23 KW 22: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
29.05.26 Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
29.05.26 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio

Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen