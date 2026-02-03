Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Index-Performance im Fokus
|
03.02.2026 12:27:12
Freundlicher Handel in Wien: Am Mittag Gewinne im ATX
Um 12:09 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,48 Prozent auf 5 685,44 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 163,769 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 5 658,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 658,25 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 728,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 658,25 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 351,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, wurde der ATX mit 4 841,05 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 791,26 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,24 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 728,98 Punkten. 5 314,88 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 4,57 Prozent auf 43,50 EUR), EVN (+ 1,60 Prozent auf 28,65 EUR), Raiffeisen (+ 1,52 Prozent auf 44,06 EUR), STRABAG SE (+ 1,13 Prozent auf 89,60 EUR) und Andritz (+ 0,88 Prozent auf 74,15 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-1,79 Prozent auf 24,75 EUR), CPI Europe (-1,08 Prozent auf 15,61 EUR), DO (-0,91 Prozent auf 195,20 EUR), Verbund (-0,66 Prozent auf 60,40 EUR) und CA Immobilien (-0,64 Prozent auf 24,86 EUR).
Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 153 765 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,525 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick
Im ATX weist die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
