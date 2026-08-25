Freundlicher Handel in Wien: Am Mittag Pluszeichen im ATX

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Um 12:07 Uhr gewinnt der ATX im Wiener Börse-Handel 1,09 Prozent auf 6 689,83 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 186,568 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,028 Prozent stärker bei 6 619,40 Punkten, nach 6 617,52 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6 692,41 Punkte, das Tagestief hingegen 6 614,63 Zähler.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 455,88 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.05.2026, den Stand von 6 148,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 759,68 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 25,00 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 780,42 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 8,54 Prozent auf 139,80 EUR), PORR (+ 2,97 Prozent auf 39,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,95 Prozent auf 29,70 EUR), STRABAG SE (+ 2,57 Prozent auf 87,80 EUR) und Palfinger (+ 1,49 Prozent auf 30,75 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Lenzing (-2,51 Prozent auf 23,35 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 71,00 EUR), OMV (+ 0,22 Prozent auf 68,20 EUR), EVN (+ 0,53 Prozent auf 28,30 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,57 Prozent auf 17,78 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 67 521 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 47,313 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,57 erwartet. Mit 6,72 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at