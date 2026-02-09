Freundlicher Handel in Wien: Am Nachmittag Gewinne im ATX

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,95 Prozent höher bei 5 719,09 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 164,724 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent stärker bei 5 665,78 Punkten in den Montagshandel, nach 5 665,53 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 5 664,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 738,99 Punkten.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.01.2026, stand der ATX noch bei 5 403,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4 754,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 3 879,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,86 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 755,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 2,27 Prozent auf 67,70 EUR), PORR (+ 2,18 Prozent auf 37,45 EUR), Raiffeisen (+ 2,14 Prozent auf 42,92 EUR), Andritz (+ 2,12 Prozent auf 72,20 EUR) und STRABAG SE (+ 2,11 Prozent auf 91,90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen DO (-1,91 Prozent auf 194,80 EUR), CPI Europe (-1,87 Prozent auf 15,75 EUR), Verbund (-1,79 Prozent auf 60,35 EUR), Lenzing (-1,09 Prozent auf 27,30 EUR) und EVN (-0,69 Prozent auf 28,90 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 227 074 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 41,554 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentalkennzahlen

2026 präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 8,16 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at