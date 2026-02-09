ATX
|
5 742,43
|
76,90
|
1,36 %
|ATX-Performance
|
09.02.2026 15:59:27
Freundlicher Handel in Wien: Am Nachmittag Gewinne im ATX
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,95 Prozent höher bei 5 719,09 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 164,724 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent stärker bei 5 665,78 Punkten in den Montagshandel, nach 5 665,53 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 5 664,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 738,99 Punkten.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 09.01.2026, stand der ATX noch bei 5 403,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4 754,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 3 879,45 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,86 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 755,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern erreicht.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 2,27 Prozent auf 67,70 EUR), PORR (+ 2,18 Prozent auf 37,45 EUR), Raiffeisen (+ 2,14 Prozent auf 42,92 EUR), Andritz (+ 2,12 Prozent auf 72,20 EUR) und STRABAG SE (+ 2,11 Prozent auf 91,90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen DO (-1,91 Prozent auf 194,80 EUR), CPI Europe (-1,87 Prozent auf 15,75 EUR), Verbund (-1,79 Prozent auf 60,35 EUR), Lenzing (-1,09 Prozent auf 27,30 EUR) und EVN (-0,69 Prozent auf 28,90 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 227 074 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 41,554 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentalkennzahlen
2026 präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 8,16 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 740,43
|1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich höher. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.