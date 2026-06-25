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ATX aktuell 25.06.2026 15:58:50

Freundlicher Handel in Wien: Am Nachmittag Pluszeichen im ATX

Freundlicher Handel in Wien: Am Nachmittag Pluszeichen im ATX

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Um 15:41 Uhr verbucht der ATX im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 6 490,59 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 181,116 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,031 Prozent schwächer bei 6 460,41 Punkten in den Handel, nach 6 462,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Donnerstag bei 6 496,53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 453,94 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 0,553 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.05.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6 148,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, lag der ATX bei 5 404,63 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 25.06.2025, einen Wert von 4 360,72 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 21,28 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell DO (+ 3,17 Prozent auf 227,50 EUR), STRABAG SE (+ 2,34 Prozent auf 92,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,30 Prozent auf 17,80 EUR), Verbund (+ 2,28 Prozent auf 56,00 EUR) und Wienerberger (+ 2,11 Prozent auf 24,18 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-3,42 Prozent auf 211,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,01 Prozent auf 29,20 EUR), Lenzing (-1,76 Prozent auf 25,15 EUR), voestalpine (-1,43 Prozent auf 42,68 EUR) und OMV (-0,46 Prozent auf 54,50 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 171 536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,939 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,72 zu Buche schlagen. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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