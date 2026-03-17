Freundlicher Handel in Wien: Anleger lassen ATX am Nachmittag steigen

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,10 Prozent fester bei 5 356,58 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 155,164 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,011 Prozent höher bei 5 299,09 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 298,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 365,56 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 297,09 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, stand der ATX bei 5 701,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der ATX 5 177,59 Punkte auf. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, bei 4 307,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 0,090 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 3,60 Prozent auf 63,30 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,85 Prozent auf 15,16 EUR), Raiffeisen (+ 2,19 Prozent auf 38,24 EUR), EVN (+ 2,17 Prozent auf 28,25 EUR) und DO (+ 1,84 Prozent auf 177,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Österreichische Post (-0,90 Prozent auf 33,15 EUR), Andritz (-0,63 Prozent auf 63,00 EUR), BAWAG (-0,08 Prozent auf 121,00 EUR), CPI Europe (+ 0,38 Prozent auf 15,98 EUR) und Wienerberger (+ 0,78 Prozent auf 23,28 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Verbund-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 193 970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 35,496 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,52 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,20 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at