OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|ATX im Blick
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10.09.2026 17:58:51
Freundlicher Handel in Wien: Anleger lassen ATX zum Ende des Donnerstagshandels steigen
Letztendlich schloss der ATX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 6 869,81 Punkten ab. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 194,548 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,028 Prozent leichter bei 6 858,00 Punkten, nach 6 859,91 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 832,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 894,30 Punkten erreichte.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,146 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 6 653,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, stand der ATX bei 5 968,81 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 4 629,42 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 28,37 Prozent nach oben. Bei 6 910,60 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 3,83 Prozent auf 73,20 EUR), STRABAG SE (+ 2,80 Prozent auf 102,80 EUR), Österreichische Post (+ 1,12 Prozent auf 31,70 EUR), EVN (+ 0,85 Prozent auf 29,65 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,83 Prozent auf 170,60 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Wienerberger (-4,41 Prozent auf 18,00 EUR), Palfinger (-1,11 Prozent auf 31,10 EUR), PORR (-0,96 Prozent auf 36,20 EUR), voestalpine (-0,84 Prozent auf 44,72 EUR) und CA Immobilien (-0,66 Prozent auf 22,75 EUR).
Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 742 184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 48,013 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick
2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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