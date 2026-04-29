Freundlicher Handel in Wien: Anleger lassen ATX zum Start des Mittwochshandels steigen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX auch am Mittwochmorgen aufwärts.

Am Mittwoch gewinnt der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,91 Prozent auf 5 832,28 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 165,442 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent fester bei 5 779,56 Punkten, nach 5 779,43 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 772,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 843,70 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 5 270,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, stand der ATX bei 5 578,55 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, bei 4 096,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,98 Prozent nach oben. Bei 5 972,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Andritz (+ 6,74 Prozent auf 72,80 EUR), voestalpine (+ 3,25 Prozent auf 42,52 EUR), STRABAG SE (+ 2,33 Prozent auf 88,00 EUR), Wienerberger (+ 2,20 Prozent auf 25,12 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,93 Prozent auf 89,60 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Palfinger (-2,04 Prozent auf 36,00 EUR), Österreichische Post (-1,06 Prozent auf 32,80 EUR), EVN (-0,35 Prozent auf 28,65 EUR), BAWAG (+ 0,00 Prozent auf 147,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 36,90 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Andritz-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 33 031 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,957 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

2026 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at