Freundlicher Handel in Wien: ATX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

Am Donnerstagmittag wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Am Donnerstag notiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1,02 Prozent fester bei 6 441,32 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 181,231 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,183 Prozent auf 6 388,25 Punkte an der Kurstafel, nach 6 376,56 Punkten am Vortag.

Bei 6 469,76 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 387,88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, notierte der ATX bei 6 008,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 655,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 493,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 20,36 Prozent aufwärts. Bei 6 599,69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Erste Group Bank (+ 3,81 Prozent auf 117,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,62 Prozent auf 54,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,32 Prozent auf 185,00 EUR), BAWAG (+ 0,91 Prozent auf 177,40 EUR) und PORR (+ 0,82 Prozent auf 42,90 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen voestalpine (-1,59 Prozent auf 40,82 EUR), Lenzing (-1,01 Prozent auf 24,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,98 Prozent auf 30,40 EUR), DO (-0,96 Prozent auf 206,00 EUR) und OMV (-0,85 Prozent auf 58,45 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 104 370 Aktien gehandelt. Mit 45,987 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at