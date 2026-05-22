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Kursentwicklung im Fokus 22.05.2026 12:27:09

Freundlicher Handel in Wien: ATX am Mittag fester

Freundlicher Handel in Wien: ATX am Mittag fester

Der ATX verzeichnet am Mittag Kursanstiege.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,50 Prozent stärker bei 5 999,15 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 167,026 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 5 911,04 Punkte an der Kurstafel, nach 5 910,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 910,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 001,57 Punkten.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 2,40 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, betrug der ATX-Kurs 5 809,61 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der ATX einen Stand von 5 807,44 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 22.05.2025, einen Stand von 4 404,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 12,10 Prozent. Bei 6 018,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 10,63 Prozent auf 129,00 EUR), Raiffeisen (+ 3,17 Prozent auf 47,56 EUR), STRABAG SE (+ 2,86 Prozent auf 89,90 EUR), Lenzing (+ 2,49 Prozent auf 24,70 EUR) und voestalpine (+ 2,08 Prozent auf 46,04 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Verbund (-2,02 Prozent auf 60,50 EUR), CA Immobilien (-0,59 Prozent auf 25,40 EUR), OMV (+ 0,00 Prozent auf 62,90 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,00 EUR) und PORR (+ 0,00 Prozent auf 34,30 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 98 489 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,200 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,26 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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