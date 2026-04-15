Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Kursentwicklung im Fokus
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15.04.2026 12:27:03
Freundlicher Handel in Wien: ATX am Mittag mit Gewinnen
Um 12:09 Uhr gewinnt der ATX im Wiener Börse-Handel 0,10 Prozent auf 5 904,26 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 168,192 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,022 Prozent auf 5 899,63 Punkte an der Kurstafel, nach 5 898,35 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 879,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 905,65 Einheiten.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 1,88 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Wert von 5 263,07 Punkten auf. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 15.01.2026, mit 5 471,02 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 915,33 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,32 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 912,52 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im ATX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 2,75 Prozent auf 71,00 EUR), BAWAG (+ 1,71 Prozent auf 154,40 EUR), Österreichische Post (+ 1,03) Prozent auf 34,40 EUR), Lenzing (+ 1,03 Prozent auf 24,60 EUR) und Verbund (+ 1,02 Prozent auf 64,50 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil STRABAG SE (-3,93 Prozent auf 90,50 EUR), Vienna Insurance (-0,89 Prozent auf 67,10 EUR), DO (-0,87 Prozent auf 181,60 EUR), Wienerberger (-0,87 Prozent auf 25,12 EUR) und PORR (-0,74 Prozent auf 40,20 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. 117 233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,588 Mrd. Euro.
ATX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,77 zu Buche schlagen. Mit 7,24 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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