ATX
|
6 800,72
|
45,11
|
0,67 %
|ATX-Kursverlauf
|
03.09.2026 12:26:57
Freundlicher Handel in Wien: ATX am Mittag mit Gewinnen
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,16 Prozent höher bei 6 766,10 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 190,502 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6 755,61 Punkte an der Kurstafel, nach 6 755,61 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 741,97 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 792,48 Zählern.
ATX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 0,299 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 6 582,76 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Wert von 6 096,17 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 4 596,57 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 26,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 845,42 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit UNIQA Insurance (+ 2,67 Prozent auf 18,46 EUR), voestalpine (+ 2,02 Prozent auf 45,50 EUR), Palfinger (+ 1,46 Prozent auf 31,30 EUR), Wienerberger (+ 1,40 Prozent auf 18,82 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,40 Prozent auf 72,60 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil EVN (-1,21 Prozent auf 28,55 EUR), AT S (AT&S) (-1,19 Prozent auf 149,20 EUR), STRABAG SE (-1,16 Prozent auf 93,80 EUR), OMV (-1,14 Prozent auf 69,35 EUR) und Lenzing (-1,09 Prozent auf 22,65 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 142 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 47,702 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Die OMV-Aktie hat mit 7,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,56 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 800,72
|0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.