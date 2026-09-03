ATX

6 800,72
45,11
0,67 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
ATX-Kursverlauf 03.09.2026 12:26:57

Freundlicher Handel in Wien: ATX am Mittag mit Gewinnen

Freundlicher Handel in Wien: ATX am Mittag mit Gewinnen

Aktuell legen Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,16 Prozent höher bei 6 766,10 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 190,502 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6 755,61 Punkte an der Kurstafel, nach 6 755,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 741,97 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 792,48 Zählern.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 0,299 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 6 582,76 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Wert von 6 096,17 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 4 596,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 26,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 845,42 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit UNIQA Insurance (+ 2,67 Prozent auf 18,46 EUR), voestalpine (+ 2,02 Prozent auf 45,50 EUR), Palfinger (+ 1,46 Prozent auf 31,30 EUR), Wienerberger (+ 1,40 Prozent auf 18,82 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,40 Prozent auf 72,60 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil EVN (-1,21 Prozent auf 28,55 EUR), AT S (AT&S) (-1,19 Prozent auf 149,20 EUR), STRABAG SE (-1,16 Prozent auf 93,80 EUR), OMV (-1,14 Prozent auf 69,35 EUR) und Lenzing (-1,09 Prozent auf 22,65 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 142 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 47,702 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie hat mit 7,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,56 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 800,72 0,67%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:47 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen