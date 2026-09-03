Freundlicher Handel in Wien: ATX am Mittag mit Gewinnen

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,16 Prozent höher bei 6 766,10 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 190,502 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6 755,61 Punkte an der Kurstafel, nach 6 755,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 741,97 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 792,48 Zählern.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 0,299 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 6 582,76 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Wert von 6 096,17 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 4 596,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 26,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 845,42 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit UNIQA Insurance (+ 2,67 Prozent auf 18,46 EUR), voestalpine (+ 2,02 Prozent auf 45,50 EUR), Palfinger (+ 1,46 Prozent auf 31,30 EUR), Wienerberger (+ 1,40 Prozent auf 18,82 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,40 Prozent auf 72,60 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil EVN (-1,21 Prozent auf 28,55 EUR), AT S (AT&S) (-1,19 Prozent auf 149,20 EUR), STRABAG SE (-1,16 Prozent auf 93,80 EUR), OMV (-1,14 Prozent auf 69,35 EUR) und Lenzing (-1,09 Prozent auf 22,65 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 142 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 47,702 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie hat mit 7,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,56 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at