04.02.2026 15:59:00
Freundlicher Handel in Wien: ATX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen
Um 15:42 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,06 Prozent auf 5 736,33 Punkte an der ATX-Kurstafel. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 164,790 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 5 732,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 732,93 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 755,99 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 693,47 Zählern.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 2,36 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der ATX einen Stand von 5 351,75 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, bei 4 794,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 789,97 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,19 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 755,99 Punkten. 5 314,88 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,94 Prozent auf 50,30 EUR), Lenzing (+ 6,86 Prozent auf 27,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,95 Prozent auf 32,90 EUR), OMV (+ 3,38 Prozent auf 52,00 EUR) und Andritz (+ 2,87 Prozent auf 77,10 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen BAWAG (-2,68 Prozent auf 137,80 EUR), Erste Group Bank (-1,53 Prozent auf 109,10 EUR), Vienna Insurance (-1,32 Prozent auf 67,20 EUR), Wienerberger (-0,89 Prozent auf 29,08 EUR) und STRABAG SE (-0,78 Prozent auf 89,60 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 355 639 Aktien gehandelt. Mit 42,836 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick
Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu STRABAG SE
