Kursentwicklung im Fokus 04.02.2026 15:59:00

Freundlicher Handel in Wien: ATX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Am Mittwochnachmittag legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:42 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,06 Prozent auf 5 736,33 Punkte an der ATX-Kurstafel. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 164,790 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 5 732,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 732,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 755,99 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 693,47 Zählern.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 2,36 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der ATX einen Stand von 5 351,75 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, bei 4 794,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 789,97 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,19 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 755,99 Punkten. 5 314,88 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,94 Prozent auf 50,30 EUR), Lenzing (+ 6,86 Prozent auf 27,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,95 Prozent auf 32,90 EUR), OMV (+ 3,38 Prozent auf 52,00 EUR) und Andritz (+ 2,87 Prozent auf 77,10 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen BAWAG (-2,68 Prozent auf 137,80 EUR), Erste Group Bank (-1,53 Prozent auf 109,10 EUR), Vienna Insurance (-1,32 Prozent auf 67,20 EUR), Wienerberger (-0,89 Prozent auf 29,08 EUR) und STRABAG SE (-0,78 Prozent auf 89,60 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 355 639 Aktien gehandelt. Mit 42,836 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

14.11.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
29.08.25 STRABAG Erste Group Bank
23.05.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
25.02.25 STRABAG kaufen Erste Group Bank
19.11.24 STRABAG kaufen Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 69,30 -8,70% Andritz AG
AT & S (AT&S) 48,30 -2,62% AT & S (AT&S)
BAWAG 136,60 1,11% BAWAG
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,88 -0,75% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 106,50 0,66% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 27,10 -1,63% Lenzing AG
OMV AG 51,75 0,29% OMV AG
Österreichische Post AG 34,20 0,59% Österreichische Post AG
Schoeller-Bleckmann 32,65 -1,66% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 89,10 0,34% STRABAG SE
Vienna Insurance 66,20 -2,07% Vienna Insurance
Wienerberger AG 28,92 -1,36% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 620,15 -0,30%

