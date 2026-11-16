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16.11.2026 15:58:44
Freundlicher Handel in Wien: ATX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen
Am Montag geht es im ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,05 Prozent auf 6 658,04 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 194,070 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,006 Prozent stärker bei 6 655,25 Punkten, nach 6 654,83 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Montag bei 6 628,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 667,50 Punkten erreichte.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 557,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 733,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, mit 4 853,39 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 24,41 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Österreichische Post (+ 3,43 Prozent auf 33,20 EUR), Erste Group Bank (+ 1,47 Prozent auf 117,60 EUR), Vienna Insurance (+ 1,42 Prozent auf 78,30 EUR), PORR (+ 1,06 Prozent auf 33,35 EUR) und BAWAG (+ 1,00 Prozent auf 172,20 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-4,54 Prozent auf 117,80 EUR), voestalpine (-2,19 Prozent auf 35,76 EUR), Verbund (-1,83 Prozent auf 72,35 EUR), Lenzing (-1,08 Prozent auf 11,02 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,04 Prozent auf 75,80 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 194 591 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,021 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,57 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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