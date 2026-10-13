Freundlicher Handel in Wien: ATX-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,47 Prozent stärker bei 6 640,82 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 185,670 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,155 Prozent auf 6 599,50 Punkte an der Kurstafel, nach 6 609,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 660,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 593,00 Zählern.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, stand der ATX bei 6 885,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bewegte sich der ATX bei 6 464,30 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 4 729,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 24,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Erste Group Bank (+ 2,10 Prozent auf 112,00 EUR), BAWAG (+ 1,96 Prozent auf 171,30 EUR), EVN (+ 1,37 Prozent auf 29,65 EUR), Vienna Insurance (+ 1,23 Prozent auf 66,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,92 Prozent auf 66,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Lenzing (-9,68 Prozent auf 10,26 EUR), AT S (AT&S) (-3,95 Prozent auf 206,50 EUR), voestalpine (-0,86 Prozent auf 44,00 EUR), Andritz (-0,61 Prozent auf 81,80 EUR) und DO (-0,31 Prozent auf 194,60 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 382 507 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 42,186 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Die OMV-Aktie weist mit 7,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 6,58 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at