Freundlicher Handel in Wien: ATX beginnt Handel mit Gewinnen
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,61 Prozent stärker bei 5 497,01 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 156,134 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,036 Prozent stärker bei 5 412,09 Punkten, nach 5 410,16 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 411,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 499,07 Punkten verzeichnete.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,684 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, erreichte der ATX einen Stand von 5 239,39 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, bei 4 625,93 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 22.01.2025, den Wert von 3 794,27 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,71 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 499,07 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell BAWAG (+ 2,49 Prozent auf 139,90 EUR), PORR (+ 2,18 Prozent auf 32,75 EUR), STRABAG SE (+ 2,03 Prozent auf 80,50 EUR), Wienerberger (+ 2,00 Prozent auf 28,50 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,82 Prozent auf 39,10 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,25 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 27,85 EUR), voestalpine (+ 0,05 Prozent auf 39,38 EUR), CPI Europe (+ 0,77 Prozent auf 15,65 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,05 Prozent auf 15,36 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 39 522 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,273 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der ATX-Mitglieder
Die Raiffeisen-Aktie hat mit 6,05 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,86 Prozent bei der OMV-Aktie an.
